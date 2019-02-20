محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ):
أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية، أن الجينز الضيق "سكيني" يرفع خطر الإصابة بالسيلوليت، شأنه في ذلك شأن الأحذية ذات الكعب العالي.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والصحة والجمال أن ارتداء الجينز الضيق والأحذية ذات الكعب العالي لمدة طويلة يتسبب في حدوث اضطرابات في سريان الدم، مما يؤدي إلى احتباس الماء وظهور نتوءات قبيحة المظهر على سطح الجلد تحاكي شكل ثمرة البرتقال فيما يعرف بالسيلوليت “Cellulite”.
بالإضافة إلى ذلك، يترهل الجلد وتظهر خطوط التمدد، فضلا عن متاعب العضلات والأعصاب ودوالي الساقين.
وأشارت المجلة العلمية إلى أن الملابس الفوقية الضيقة والأحزمة قد تتسبب في مشاكل الهضم.
ولتجنب هذه المتاعب الصحية ينبغي ارتداء ملابس وأحذية واسعة ومريحة ولا تشكل ضغطا على أعضاء الجسم.
وأشارت "إن ستايل" إلى أنه يمكن محاربة السيلوليت بواسطة الرياضة والتغذية الصحية والتدليك والحمامات التبادلية (ساخن/بارد).
كانت هذه تفاصيل خبر الجينز الضيق يهددك بـ"السيلوليت"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.