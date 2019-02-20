محافظ أسوان يدعو السياح الصينيين لزيارة "جوهرة النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

دعا محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم السياح الصينيين إلى زيارة المحافظة المعروفة باسم "جوهرة النيل الساحرة"، والاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومعالمها السياحية والأثرية والثقافية الفريدة.

وقال إبراهيم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثتها اليوم الأربعاء - إن العلاقات القوية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج أدت إلى مزيد من التفاعل الثقافي بين البلدين، وإن عدد السياح القادمين من آسيا لاسيما من الصين إلى محافظة أسوان، زاد بشكل كبير جدا.

وأضاف إبراهيم أن أبواب أسوان مفتوحة دائما للسياح الصينيين، حيث تتمتع المحافظة بالأمن والأمان، ويسود الحب والاحترام والروح الجميلة بين السياح وأهل أسوان.

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وتابع إبراهيم: أن نسبة الإشغال الفندقي في أسوان تقترب من 100%، إذ لا توجد غرف شاغرة في الفنادق في الوقت الراهن.

وعن مشاركة رهبان معبد "شاولين" الصيني في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، قال اللواء أحمد إبراهيم إن "مشاركة الفرقة الصينية أمر جميل خاصة أنها تقدم عروضا جيدة، كما أن الصين بلد جميل، لقد زرته كثيرا، وشاهدت ثقافته".

وأوضح إبراهيم أن مثل هذه الفعاليات تنشط السياحة في أسوان، لاسيما أن السياح يتسابقون لمشاهدتها، مشيرا إلى وجود تقارب وارتياح بين الشعبين المصري والصيني، وأن التعامل مع الصينيين "يتم بحب ومودة".