الشرطة الاسترالية: السائحان الأوروبيان المختفيان " يمكن أن يكونا أحياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب ا):

قالت الشرطة الاسترالية اليوم الأربعاء إن السائحين الأوروبيين اللذين اختفيا بالقرب من موقع سياحي على الساحل الشرق لاستراليا طوال الليالي الثلاثة الماضية من الممكن أن يكونا أحياء.

وتقوم فرق البحث البرية والبحرية والجوية بعمليات تمشيط على طول الساحل بالقرب من ميناء ماكواري في نيو ساوث ويلز بحثا عن هوجو بالمر من بريطانيا واروان فيرو من فرنسا /20 عاما/، وذلك منذ أول أمس الاثنين.

وقال بيتر نيفيل مفتش الشرطة في نيو ساوث ويلز اليوم إن العملية مازالت تركز على " تحديد موقع وإنقاذ" الشابين.

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وأضاف للصحفيين" بصراحة نحن نعتقد أنهما أحياء".

ويشار إلى أنه لم يتم رؤية الشابين منذ أن عثر السكان المحليون على متعلقاتهما الشخصية على شاطئ شيلي .

وعثرت الشرطة لاحقا على سيارتهما المستأجرة في مرآب قريب، بالإضافة إلى متعلقات تشمل جوازات سفر وحافظات النقود الخاصة بهما.