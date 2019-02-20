ترامب يوقع أمرا لإنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى بالأمر الرابع لسياسة الفضاء والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الأربعاء) عن ترامب قوله، في مراسم التوقيع في البيت الأبيض، إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي.
وتوجه المذكرة وزارة الدفاع "البنتاجون" إلى حشد مواردها الفضائية لردع والتصدي للتهديدات في الفضاء من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءا من القوات الجوية.
وأشارت القناة إلى أن ذلك يعد خطوة نحو إنشاء قوة فضاء أمريكية، كفرع جديد من القوات المسلحة مخصص للتعامل مع التهديدات في الفضاء، فيما يحتاج ذلك إلى تصديق الكونجرس.
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