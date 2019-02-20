رئيس وزراء الهند: نيودلهي تبتهج مرحبة بولي العهد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة حاليا إلى الهند.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء عن مودي قوله، في تدوينة على موقع "توتير": "الهند تبتهج مرحبة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار أن رئيس الوزراء تجاوز البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي في نيودلهي.

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وقال كومار في تصريح صحفي : "كسرا للبروتوكول، مودي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند".

واعتاد رئيس الحكومة الهندية على إرسال وزير دولة لاستقبال الشخصيات الأجنبية لدى وصولها إلى البلاد..غير أنه كان متواجدا في أرض المطار لاستقبال الأمير محمد بن سلمان فور نزوله من الطائرة في علامة على دفء الاستقبال.

والهند التي وصلها أمس (الثلاثاء) هي المحطة الثانية في جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التي بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي.