مبعوث أمريكي يتوجه إلى فيتنام قبل قمة ترامب وكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية توجه إلى فيتنام يوم أمس الثلاثاء، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: "ممثلنا الخاص لكوريا الشمالية ستيف بيجون متوجه إلى هانوي اليوم وسيواصل استعدادات الولايات المتحدة للقمة الثانية التي ستعقد الأسبوع المقبل".

وواجه بالادينو ضغطا بشأن ما إذا كان قول ترامب في وقت سابق من اليوم إنه غير متعجل في إبرام اتفاق نووي مع كوريا الشمالية يعني عدم وجود جدول زمني لنزع السلاح النووي.

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وقال: "أهداف سياستنا لم تتغير على الإطلاق".

وكان ترامب قال إنه تم حل النزاع عندما التقى كيم في سنغافورة في يونيو الماضي، لكن كوريا الشمالية لم تفعل الكثير لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ويشير مسؤولو الاستخبارات الأمريكية إنه من غير المرجح أن تنزع بيونج يانج سلاحها النووي بالكامل.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وكيم في هانوي يومي 27 و 28 فبراير.