بوتين يلقي خطاب حالة الأمة في البرلمان الروسي

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي عن حالة الأمة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، وسط تحديات يواجهها اقتصاد بلاده وتوترات متجددة مع الغرب.

ومن المقرر أن يبدأ الخطاب الذي سيلقيه بوتين أمام مجلسي البرلمان الروسي في وقت الظهيرة بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 700 صحفي تم السماح لهم بالحضور.

يذكر أن بوتين أعلن خلال خطاب العام الماضي عن إنتاج عدة أسلحة جديدة، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات وصفه بأنه محصن ضد أنظمة الدفاع الأجنبية.

واستغل بوتين، الذي كان يترشح للمنصب لفترة رابعة آنذاك، جزءا كبيرا من الخطاب الذي استمر ساعتين لتعزيز برنامج حملته المنصب على ضمان استقرار البلاد ورفاهيتها. وفاز بوتين في الانتخابات بثلاثة أرباع الأصوات.