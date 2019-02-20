كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إماراتي: الالتزام بتنفيذ الاتفاق حول الحديدة سيؤدي لنتائج واعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أنه من المهم أن تتقابل كلمات الحوثي مع أفعاله والالتزام بمخرجات اتفاق "ستوكهولم" المتعلق بإعادة الانتشار بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأن التواريخ والالتزامات السابقة للحوثي نقضت، ولا ينبغي أن يحدث هذا مجدداً، مؤكداً أن النجاح في تنفيذ الاتفاق هذه المرة سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر.

