الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركزا صحيا بالساحل الغربي

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افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، مركزا صحيا في منطقة الزهاري التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي ، بعد أن أعادت ترميمه وتزويده بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك منظومة طاقة شمسية متكاملة ليخدم نحو 5 آلاف مواطن يمني، وفقا للعين الإخبارية.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن الهيئة أولت قطاع الصحة في جميع مدن وقرى ومناطق الساحل اليمني، اهتماما كبيرا؛ لانعكاساته الإيجابية في تحسين وتوفير الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين اليمنيين كافة.

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وأشار إلى أن افتتاح المركز الصحي يأتي ضمن جملة من المشاريع التي نفذتها وتنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية على امتداد الساحل الغربي.

من جهتها أوضحت الدكتورة رقية خدام عبده، مديرة المركز الصحي بالزهاري، أن المركز سيقدم خدماته الصحية لسكان مناطق: الزهاري، دار الشجاع، الشاذلية، الرويس، وادي الملك، الحسحس، الرمة، العكش، المبعوث، الكدمة. مشيرة إلى أن المركز يستقبل يوميا 140 حالة.

من ناحيته أشاد محمد الشاذلي، أحد مشايخ مديرية المخا، بالدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية وتنموية أسهمت بشكل كبير في إعادة تطبيع الحياة، وتوفير الخدمات لسكان مناطق الساحل الغربي لليمن.