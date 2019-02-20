إصابات واعتقالات بالضفة ومئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات ليلية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال الذين حاولوا قمع الحراك المناصر للقدس والأقصى، فيما أصيب عدد من الشبان برصاص الاحتلال وحالات اختناق خلال المواجهات في نابلس عقب اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف.

في نابلس اندلعت مواجهات قبيل اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بالمدينة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المواطنين مما أدى إلى إصابة الصحافي معتصم سقف الحيط برصاصة مطاطية بالبطن، حيث نقل لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للعشرات الذي أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المدمع، كما نم اعتقال ثلاثة شبان خلال المواجهات.

واقتحمت دوريات عسكرية للاحتلال عند منتصف الليل المنطقة الشرقية بنابلس، فيما توغلت قوات راجلة من معسكر الاحتلال المتمركز على جبل الطور، عبر حي الضاحية وشارع القدس، وانتشر عشرات الجنود في محيط قبر يوسف لحماية حافلات ومركبات تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف لأداء طقوس تلمودية.

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واندلعت مواجهات ليلة، في بلدة العيساوية في القدس المحتلة، بين المواطنين وقوات الاحتلال التي قمعت مسيرة خرجت في البلدة نصرة للمسجد الأقصى، حيث انطلقت مسيرة عفوية نصرة الأقصى في سياق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليه والذي أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

وأبعدت شرطة الاحتلال، مساء الثلاثاء، 3 نساء من أم الفحم وعكا عن المسجد الأقصى 15 يوما. ويأتي اعتقال الثلاثة نساء ضمن حملة الاستهداف والاعتقالات بحق المصلين المتوافدين في ساعات الصباح للمسجد، لمنعهم من زيارته في ساعات الصباح.