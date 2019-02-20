انت الان تتابع تفاصيل خبر تحرك نيابي في الأردن لطرد السفير الإسرائيلي نصرة للأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 08:22 صباحاً - طالبت لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد أمير فايسبورد، رداً على إجراءات الاحتلال الأخيرة بحق المسجد الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد وضعت سلاسل على باب الرحمة بالمسجد مساء الأحد الماضي، مما تسبب في احتجاجات واسعة أدت إلى إزالة هذه السلاسل يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة النيابية الأردنية في بيان إنها تدعو الحكومة إلى طرد السفير الإسرائيلي لدى عمان، وسحب السفيرالأردني غسان المجالي من "تل أبيب"، وذلك لتأكيد الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية في الحرم المقدسي "التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، بحسب ما نقلت "الجزيرة نت".

وأضافت اللجنة أن جهود ملك الأردن عبد الله الثاني أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال على باب الرحمة.

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من جهتها، حذرت لجنة فلسطين بالغرفة الأولى للبرلمان الأردني من أن ممارسات الاحتلال في القدس تمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، مما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية. وحذرت من أن ذلك يساهم في خلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها.

وكانت الخارجية الأردنية سلمت الاثنين الماضي مذكرة احتجاج لنظيرتها الإسرائيلية عقب إغلاق "تل أبيب" أبواب المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين. وأعلنت "إسرائيل" أنها اعتقلت خمسة مقدسيين لمحاولتهم الدخول إلى "منطقة مغلقة" داخل الحرم ووضعت أقفالاً على أبواب حديدية عند باب الرحمة.

وقد اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء على المصلين داخل باحات الأقصى، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض. كما اعتقل جنود الاحتلال مصلين آخرين. وشهد الحراك توتراً شديداً واشتباكات بالأيدي حين اقتحمت قوات الاحتلال المسجد من باب المغاربة، وبدأت في الاعتداء على المصلين في منطقة باب الرحمة.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، وذلك بموجب القانون الدولي الذي ينص على أن الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل" عام 1967.