انت الان تتابع فيسبوك يوضح أسباب غلق صفحات روسيا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فيسبوك

أعلن المكتب الإعلامي لموقع فيسبوك، عن السبب الذي دفعه إلى غلق صفحات شركة مافيك للإعلام المرتبطة بقناة روسيا اليوم، قائلا إن الموقع أغلق تلك الصفحات، بسبب ضرورة إفصاح الشركة عن انتمائها لقناة روسيا اليوم، وسوف يطلب فيسبوك من مقرري هذه الصفحات الإفصاح عن هذه البيانات، مضيفا: "لا بد أن يعلم المستخدمون طبيعة ومنشأ المؤسسات التي تقف وراء هذه الصفحات، حتى لا تكون هناك أي معلومات خاطئة أو خافية"، جاء ذلك في رد المكتب الإعلامي على وكالة "نوفوستي" الروسية.

وتابع المكتب: "نحن الآن بصدد تحديث الصفحات التي تحمل عددا ضخما من المشاركين، وستساهم هذه التحديثات في عرض كافة المعلومات الخاصة بالدول التي تدعم هذه الصفحات بشفافية ووضوح، وحيث إن هذه الخاصية ليست متاحة للجميع حتى الآن، فإننا سوف نتوجه إلى مقرري هذه الصفحات بطلب الإفصاح عن الشركات التي تتبع لها هذه

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