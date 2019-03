الجزائر.. اجتماع معارضين بحثاً عن مرشح توافقي

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد شخصيات سياسية معارضة في الجزائر، اجتماعاً اليوم، للاتفاق على تقديم مرشح واحد لمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وعبدالرزاق مقري، رئيسُ حركة مجتمع السلم المعارض.

وقال متحدث باسم بن فليس، إنه سيشارك في أي مبادرة يمكن أن تُخرج الجزائر من أزمتها الحالية.

وسيناقش الاجتماع الضمانات التي سيقدمها مرشح المعارضة، مثل التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط ضمانا لتداول السلطة.

