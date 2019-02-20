شكرا لقرائتكم فاجعة "سورية" في كندا.. عائلة تخسر 7 أطفال بحريق منزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شرطة هاليفاكس، الثلاثاء، إن حريقاً بأحد المنازل في المدينة الكندية أدى إلى مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن العائلة من اللاجئين السوريين، وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 عاما.

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وأصيب رجل وامرأة، ويخضعان للعلاج في مستشفى. ولم تحدد الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء سبب الحريق حتى الآن.

وقالت جارة للعائلة تدعى دانييل بيرت لمحطة (سي.تي.في) نيوز، إنها سمعت ضوضاء عالية بعد الساعة 12:30 صباحاً مباشرة (0530 بتوقيت غرينتش)، ورأت امرأة ورجلا يفران من المنزل.

وقال رئيس بلدية هاليفاكس مايك سافيدج على تويتر: "نحن ننتظر المزيد من التفاصيل بشأن الحريق المأساوي الذي وقع هذا الصباح في سبرايفيلد، وإن مجلس بلديتنا بالكامل منفطر القلب، ونقول لأقاربهم إننا معهم".