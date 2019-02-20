شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية بسرعة إصدار قانون البناء الموحد لإصلاح عشوائية البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب ، بسرعة الانتهاء من تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 ، المعروف بقانون البناء الموحد وإدراجه بالجلسة العامة للبرلمان، لإصلاح عشوائية البناء بمصر ، مشددا على ضرورة الانتهاء منه خلال شهر حتى يصبح الحصول على رخصة المبانى ايسر على المواطنين.

وقال إسماعيل فى تصريح لـ" الخليج 365" إن اقرار تعديلات قانون البناء الموحد يساعد بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية التى كانت احد اسباب العشوائيات فى مصر ، كما أن القانون يحافظ على الثروة العقارية من خلال اتحاد الشاغلين.

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وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان ، أن لائحة الجزاءات التى تجرم المخالفة بشكل حاد تمنع اى مواطن يخالف فى البناء مستقبلا ، مؤكدا أن القانون يساعد على إحداث التنسيق الحضارى فى المناطق المختلفة ، كما شدد على ضرورة الإسراع أيضا فى مناقشة قانون التسجيل العقارى.