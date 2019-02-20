توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والبرتغال لتعزيز التعاون التجاري

وقّع ممثّلو القطاع الخاص في ​إيران​ و​البرتغال​، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بينهما والاستخدام المناسب الآلية المالية الأوروبية للتعاون التجاري مع إيران (INSTEX). وتباحث الجانبان في ​طهران​، بتوطيد العلاقات التجارية عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستخدام المناسب للآلية المالية الأوروبية. واتّفقا على أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيرانية والبرتغالية تستطيع تجاوز الحظر وتوطيد العلاقات التجارية بينهما. في هذا الإطار، لفت مساعد رئيس قسم الشؤون الدولية في غرفة طهران التجارية محمد رضا بختياري، إلى "الضغوط الدولية الّتي واجهها الاقتصاد الايرانية في مختلف المراحل"، مؤكّدًا أنّ "التجارب السابقة دلّت على أنّ رغم القيود المفروضة إلّا أنّ حجم التبادل التجاري الإيراني لم يطرأ عليه أي انخفاض".

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