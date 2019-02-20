نائب محافظ كربلاء: "داعش" يعدم 6 مواطنين اختطفهم في النخيب

أعلن نائب محافظ كربلاء في ​العراق​ علي الميالي أن "تنظيم "داعش" أعدم 6 مدنيين اختطفهم في ​صحراء​ النخيب جنوبي البلاد"، مشيراً إلى أنه "تم التعرف على الجثث، فيما يجري البحث عن الآخرين".

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