صحيفة أميركية: ترامب حاول تكليف مدع عام موال له التحقيق بقضية تتعلّق به

أفادت صحيفة ​نيويورك​ تايمز أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حاول عبثاً تكليف مدعٍ عامٍ موالٍ له التحقيق في قضية تتعلّق به، في اتّهام سارع الملياردير الجمهوري إلى نفيه، واضعاً إياه في خانة "​الأخبار​ الكاذبة".

ولفتت الصحيفة إلى انّ الأمر يتعلّق بقضيّة الأموال التي دفعها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى كلّ من ستورمي دانيالز وكارين ماكدوغال لشراء صمتهما بشأن ما تزعمانه عن علاقة عاطفية ربطت كلاًّ منهما بالملياردير المثير للجدل.