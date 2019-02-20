ترامب يعيّن جيفري روزن نائبا لوزير العدل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب عيّن جيفري روزن نائباً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين.
وأوضح بيل بار الذي تسلّم الأسبوع الماضي وزارة العدل في بيان أنّ جيف روزن "سيحلّ محلّ نائب وزير العدل رود روزنستاين" الذي لطالما كان هدفاً لانتقادات ترامب.
وروزن مجاز بالقانون من جامعة هارفارد ومحام سابق وكان لغاية تعيينه في منصبه الجديد يشغل منصب مساعد وزير النقل.
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