مبعوث أميركا الخاص لكوريا الشمالية توجه إلى هانوي للتحضير لقمة ترامب وجونغ أون

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "مبعوثها الخاص إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، توجّه إلى هانوي للتحضير للقمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الّتي ستُعقد في فيتنام الأسبوع المقبل".
وكان قد قضى بيجون ثلاثة أيام في كوريا الشمالية خلال الفترة من السادس وحتّى الثامن من شباط الحالي، في زيارة وصفها بأنّها استهدفت الاتفاق على "البنود المحددة المستهدف تحقيقها" في اجتماع القمة الّذي يُعقد يومي 27 و28 فبراير شباط في هانوي.
وكان ترامب قد لفت يوم أمس، إلى "أنّه يتطلّع إلى اجتماع جيّد مع جونغ أون، ويريد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي في نهاية المطاف، لكنّه ليس في عجلة من أمره".
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