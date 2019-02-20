الارشيف / اخبار العالم

مبعوث أميركا الخاص لكوريا الشمالية توجه إلى هانوي للتحضير لقمة ترامب وجونغ أون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "مبعوثها الخاص إلى ​كوريا الشمالية​، ستيفن بيجون، توجّه إلى هانوي للتحضير للقمة الثانية بين الرئيس ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، الّتي ستُعقد في ​فيتنام​ الأسبوع المقبل".

وكان قد قضى بيجون ثلاثة أيام في كوريا الشمالية خلال الفترة من السادس وحتّى الثامن من شباط الحالي، في زيارة وصفها بأنّها استهدفت الاتفاق على "البنود المحددة المستهدف تحقيقها" في اجتماع القمة الّذي يُعقد يومي 27 و28 فبراير شباط في هانوي.

وكان ترامب قد لفت يوم أمس، إلى "أنّه يتطلّع إلى اجتماع جيّد مع جونغ أون، ويريد نزع سلاح ​بيونغ يانغ​ النووي في نهاية المطاف، لكنّه ليس في عجلة من أمره".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا الخاص لكوريا الشمالية توجه إلى هانوي للتحضير لقمة ترامب وجونغ أون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا