سلامة التقى صالح وحثّ على إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي

حثّ مبعوث ​الأمم المتحدة​ لدى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، على "أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي".

وأكّد خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار ​عقيلة صالح​، "حرص البعثة على العمل مع كلّ الليبيين على توحيد المؤسسات، والتوصّل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة، وتحقيق تقدّم في العملية السياسية والتشريعية".

وجاء لقاء سلامة مع صالح في مدينة البيضاء، عقب اللقاء الّذي جمع الأوّل، بقائد الجيش الوطني المشير ​خليفة حفتر​، داخل مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق ​بنغازي​، أول من أمس، حيث بحث الجانبان تطوّرات الأحداث في ليبيا، والأوضاع في درنة والمنطقة الجنوبية، والملتقى الوطني.