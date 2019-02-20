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شقيق روحاني مَثل أمام القضاء الإيراني بتهم الاختلاس المالي

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انعقدت في ​طهران​ أوّل جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، حسين فريدون، الّذي أوقف في تموز عام 2017 لجرائم مالية.

وكان قد ذُكر اسم فريدون في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنّه مُتهم بارتكاب "​اختلاس​ مالي".

مع التنويه إلى أنّ الشقيقين لم يعودا يتشاركان اسم العائلة نفسه، منذ أن غيّر روحاني اسم عائلته عندما كان شابًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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