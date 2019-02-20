شقيق روحاني مَثل أمام القضاء الإيراني بتهم الاختلاس المالي

انعقدت في ​طهران​ أوّل جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، حسين فريدون، الّذي أوقف في تموز عام 2017 لجرائم مالية.

وكان قد ذُكر اسم فريدون في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنّه مُتهم بارتكاب "​اختلاس​ مالي".

مع التنويه إلى أنّ الشقيقين لم يعودا يتشاركان اسم العائلة نفسه، منذ أن غيّر روحاني اسم عائلته عندما كان شابًا.