شقيق روحاني مَثل أمام القضاء الإيراني بتهم الاختلاس المالي

انعقدت في طهران أوّل جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسين فريدون، الّذي أوقف في تموز عام 2017 لجرائم مالية.
وكان قد ذُكر اسم فريدون في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنّه مُتهم بارتكاب "اختلاس مالي".
مع التنويه إلى أنّ الشقيقين لم يعودا يتشاركان اسم العائلة نفسه، منذ أن غيّر روحاني اسم عائلته عندما كان شابًا.
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