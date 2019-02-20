MTV: الحريري امتعض من زيارة الغريب إلى سوريا التي لم يعلم بها

علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ امتعض من زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى ​سوريا​ التي لم يعلم بها لانها تشكل مخالفة علنية لقرارا متخذ ويقضي بعدم زيارة أي وزير لبناني لسوريا من دون وضعه باجوائها مسبقا".

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