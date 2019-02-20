ذكرت مصادر قناة الـ"LBCI"، أنّ "البيان المتشدّد الّذي تلته السفير الأميركية في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ بعد لقائها رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، جاء متلازمًا مع الموقف الرسمي الأميركي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: موقف ريتشارد بعد لقائها الحريري جاء متلازما مع الموقف الرسمي الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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