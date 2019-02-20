لجنة بمجلس النواب الأميركي تفتح تحقيقا بمشروع بناء محطات نووية في السعودية

أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح في ​مجلس النواب الأميركي​ أنّها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس ​دونالد ترامب​ يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى ​السعودية​ تحقيقاً لمصالح شركات أميركية مناصرة له.وأضحت أنّ "العديد من المبلّغين عن المخالفات" حذّروا من تضارب مصالح "يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفدرالي".

من جهته، أشار رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز إلى انّه طلب من ​البيت الأبيض​ تسليمه وثائق، ولا سيّما تلك المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه ​جاريد كوشنر​ والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع ولي عهد السعودية.

يذكر انه لا يمكن للولايات المتحدة قانوناً أن تنقل ​التكنولوجيا النووية​ إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج ​الطاقة النووية​.