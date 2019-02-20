مصادر الشرق الأوسط: هناك رغبة لدى الجانب السوري في التعاون بملف النازحين

أكّدت مصادر وزارية مطلعة على اللقاء الّذي جمع رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ أمس، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "بحسب المعلومات الّتي نقلها الغريب، يبدو أنّ هناك رغبة لدى الجانب السوري للتعاون ب​ملف النازحين السوريين​، على أن تبحث آلية عودتهم لاحقًا".

وعن المعلومات الّتي أشارت إلى استياء الحريري من الزيارة، ذكّرت المصادر بأنّ "الغريب ليس أوّل من يذهب إلى ​سوريا​، بل سبق لوزراء آخرين أن قاموا بالخطوة نفسها".