أكّدت مصادر وزارية مطلعة على اللقاء الّذي جمع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أمس، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "بحسب المعلومات الّتي نقلها الغريب، يبدو أنّ هناك رغبة لدى الجانب السوري للتعاون بملف النازحين السوريين، على أن تبحث آلية عودتهم لاحقًا".
وعن المعلومات الّتي أشارت إلى استياء الحريري من الزيارة، ذكّرت المصادر بأنّ "الغريب ليس أوّل من يذهب إلى سوريا، بل سبق لوزراء آخرين أن قاموا بالخطوة نفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: هناك رغبة لدى الجانب السوري في التعاون بملف النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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