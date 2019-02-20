ربط مصدر متابع للتحقيقات الجارية حول مستشفى الفنار للأمراض النفسية والعصبية، توقيف مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو بـ"مسؤوليته عن عدم التحرك لمعالجة الوضع الكارثي في الفنار من خلال التفقد الدوري لأحواله وهذا ضمن مهامه".
ولفت إلى أن مصلحة الصحة في الجنوب التابعة للوزارة قدمت قبل أسابيع تقريراً عن حال المستشفى، من دون اتخاذ الخطوات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: توقيف مدير العناية الطبية بوزارة الصحة لعدم معالجته وضع مستشفى الفنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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