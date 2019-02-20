الأخبار: توقيف مدير العناية الطبية بوزارة الصحة لعدم معالجته وضع مستشفى الفنار

ربط مصدر متابع للتحقيقات الجارية حول ​مستشفى​ ​الفنار​ للأمراض النفسية والعصبية، توقيف مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو بـ"مسؤوليته عن عدم التحرك لمعالجة الوضع الكارثي في الفنار من خلال التفقد الدوري لأحواله وهذا ضمن مهامه".

ولفت إلى أن مصلحة الصحة في ​الجنوب​ التابعة للوزارة قدمت قبل أسابيع تقريراً عن حال المستشفى، من دون اتخاذ الخطوات اللازمة.