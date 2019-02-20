التحكم المروري: تجمع للشاحنات على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور خانقة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"تجمّع للشاحنات على أوتوستراد خلدة باتجاه ​بيروت​ مقابل "pain d'or"، وحركة المرور خانقة في المحلة".

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