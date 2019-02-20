"سهام" تطلب الخلع: "جوزي بيضربني عشان بنسى أعمله بطاطس محمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سهام. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها "فاروق. س"، لما وقع عليها من ضرر مبررة طلبها: "جوزي بيضربني عشان نسيت اعمله البطاطس المحمرة".

تقول الزوجة: تزوجت من "فاروق.س" صاحب محلات عطارة زواجاً تقليديًا، عن طريق أحد الأقارب المقربين إلى الأسرة، وعشنا حياة زوجية سعيدة وقتها علمت بكل صفاته التي جعلتني أقوم بتنفيذ ما يطلبه كي أقترب من قلبه، واستمر زواجنا عام ونصف بدون أن ننجب أطفالًا.

أضافت "سهام": جوزي يعود إلى المنزل يوميًا، ومعه كيس من البطاطس ويطالبني بتحميرها، ومنذ زواجنا وأنا أعلم مدى حبه الشديد لأكل البطاطس الصوابع، وحينما نتشاجر سوياً، أفعل ما يحبه من أجل مصالحته، وطوال هذه الفترة لم يرزقنا الله بنعمة الإنجاب ولا يوجد أسباب للمنع، فانتظارنا.

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تشتكي الزوجة: "ذات يوم شعرت بالمرض وقضيت أسبوعًا كاملًا بالسرير حتى قامت والدتي بمساعدتي، وعرفت حينها أن زوجي يريد يوميًا تناول أكلته المفضلة، وحينما نسيت في ليلة ما أن أجهز له "البطاطس المحمرة" وذهبت إلى النوم، حضر إلي وتشاجر معي وقام بإهانتي وضربي".

تقول الزوجة: " لم يعجبني الوضع الذي فرضه زوجي، جعلني خادمة وليس زوجة، ذهبت لمنزل أهلي لعرض الوضع على والدي، ولم يعجبه الأمر وبعدها تحدث معه وأثناء حديثه أهان والدي بكلمات غير لائقة ".

تختتم "سهام" حديثها قائلة: طالبته وقتها بالطلاق لكنه رفض وفر هارباً بعد مشاجرة كبير مع والدي، وبعدها أرسل شقيقه الكبير لمصالحتي ولم يأتي للاعتذار من والدي، فوضعت شروط منها عدم فرض تحمير البطاطس اليومية، لكنه رفض".

ولم يكن أمامي إلا التخلص من تلك الشخصية الغريبة، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده وحملت رقم 3225 لسنة 2018 ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.