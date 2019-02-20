نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات اليوم الثقافي "المصري الإندونيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - (أ ش أ):

شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة السفير حلمي فوزي، فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي، التي أقيمت بقاعة المؤتمرات الدولية بمدية الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بحضور مدير صندوق مكتبات مصر العامة السفير رضا الطايفي، وعدد من أعضاء السفارة الإندونيسية بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر.

وتضمنت فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي مجموعة من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية المصرية وعددا من الرقصات التقليدية في إندونيسيا، قدمتها عدد من الفرقة الفنية الإندونيسية، كما تم تقديم عرض للأزياء التقليدية في إندونيسيا، كما تم تنظيم معرض للمشغولات اليدوية المصرية والإندونيسية، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل للأطفال.

Advertisements

من جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، بالسفير الإندونيسي ووفد السفارة الإندونيسية، مؤكدا أهمية إقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي بما يساهم في بناء المزيد من جسور التواصل بين شعبي مصر وإندونيسيا والتعرف عن قرب على ثقافة كلا الطرفين والعناصر المشتركة التي تجمع بين الجانبين.

وأعرب سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة السفير حلمي فوزي، عن سعادته بإقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي في محافظة الأقصر التي تعد مهدا للحضارات وأحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم ويتوافد إليها السائحين من كل دول العالم لزيارتها.

وأضاف أن مصر واندونيسيا دولتين صديقتين، وأن مصر لها منزلة خاصة عند الإندونيسيين فهي من أوائل الدول التي اعترفت بإندونيسيا بعد الاستقلال، كما أن معظم علماء الدين الإندونيسيين تخرجوا من المعاهد والمراكز الإسلامية في مصر، موضحا أن تلك الفعاليات هي محاولة لتوطيد العلاقات بين البلدين.