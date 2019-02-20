الأزمة الهندية- الباكستانية على جدول أعمال محادثات ولي العهد السعودي في نيودلهي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

صرح مسؤولون بأن الأزمة بين الهند وباكستان ستكون أحد المحاور خلال المحادثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والقادة الهنود في نيودلهي اليوم الأربعاء.

واندلعت التوترات بين الجارتين النوويتين بعد تفجير انتحاري في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير مما أسفر عن مقتل 40 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية الأسبوع الماضي.

وأعلنت جماعة "جيش محمد" المتطرفة، ومقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

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وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى المطار في العاصمة الهندية مساء الثلاثاء، بعد يوم من زيارته لباكستان.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعه الرئيسي مع مودي ظهر الأربعاء (0630 بتوقيت جرينتش).

وقال مسؤولون هنود إن الجانب الهندي "سيثير بشدة" قضية دعم باكستان المزعوم للمسلحين والتورط في الهجوم.

وستناقش الهند والسعودية أيضا تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يوقعا اتفاقيات في مجالات الاستثمار والسياحة والإسكان.