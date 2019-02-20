واشنطن بصدد إلغاء تخصيص 929 مليون دولار لإنشاء خط سكة حديد في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنها تعتزم إلغاء تخصيص ما يقرب من مليار دولار لتمويل مشروع خط سكة حديد لقطارات فائقة السرعة في كاليفورنيا.

ودفع إلى هذه الخطوة، التي جاء الإعلان عنها في رسالة من رئيس الإدارة الاتحادية للسكك الحديدية إلى نظيره في هيئة السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة في ولاية كاليفورنيا، العجز المالي في الهيئة.

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وكان ينظر إلى مشروع السكك الحديدية باعتباره طفرة اقتصادية تربط بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو. لكن حاكم الولاية جافين نيوسام قال الأسبوع الماضي إن الميزانية المتضخمة دفعته إلى إعادة تركيز عملية البناء على مسافة صغيرة من السكة الحديدية بين المدينتين متوسطتي الحجم بيكرسفيلد وميرسيد في وسط كاليفورنيا.

وقال رئيس الإدارة الاتحادية للسكك الحديدية، رونالد باتوري، إن خطة نيوسام المعدلة "تحبط الغرض الذي تم تخصيص الأموال الاتحادية من أجله".

وأضاف باتوري أنه سيتم إلغاء التمويل في الخامس من مارس.