ترامب يرشح جيفري روزن لمنصب نائب وزير العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيفرى روزن، ليحل محل نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، حسبما أعلن البيت الابيض في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أول الاثنين أن روزنستاين الذي كان يثير غضب ترامب في كثير من الأحيان من المقرر أن يترك منصبه في منتصف مارس المقبل .

ويشغل روزن حاليًا منصب نائب وزير النقل، وكان قبل ذلك شريكًا في شركة "كيركلاند وإليس" للمحاماة.

ويأتي ترشيحه بعد أيام من المصادقة على تعيين ويليام بار وزيرا للعدل، ليحل محل جيف سيشنز الذي أجبره ترامب على الاستقالة في نوفمبر.