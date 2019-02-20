تحطم مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية ونجاة طاقمها

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

تحطمت مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية فوق بحر اليابان ، اليوم الأربعاء، ونجا طاقم من فردين كان على متنها، حسبما نقل تقرير إعلامي محلي عن وزارة الدفاع.

وذكرت وكالة أبناء كيودو أن طائرة مقاتلة من طراز (إف – 2) اختفت من شاشة الرادار قبالة ساحل مقاطعة ياماجوتشي بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعها من قاعدة تسويكي في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد .

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وقال التقرير إن آخر موقع مؤكد للمقاتلة كان على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي القاعدة.

واعتذر وزير الدفاع تاكيشي إيوايا خلال جلسة للجنة الميزانية في مجلس النواب عن الحادث لـ "تسببه في الكثير من القلق للسكان المحليين".

وقال إواييا "سنبذل كل جهد لمنع تكرار (الحادث) بعد اجراء تحقيق لتحديد سببه".