واشنطن تدعو باكستان إلى التعاون ونزع فتيل التوتر بعد هجوم كشمير

قال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن حضّت باكستان، على التعاون في التحقيق بالتفجير الانتحاري الذي أوقع أكثر من 40 قتيلاً في كشمير وأدّى لتفاقم التوتر بين الهند وباكستان.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأميركية "لقد كنّا على اتصال وثيق بحكومة الهند للتعبير ليس عن تعازينا فقط بل عن دعمنا القوي للهند في مواجهة هذا الإرهاب، ندعو باكستان إلى التعاون بشكل كامل في التحقيق بالهجوم ومعاقبة كل مسؤول" عنه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "ندين بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي".

وتابع "كما تعلمون، لدينا علاقات وثيقة مع الهند، علاقات أمنية، وهي تشمل عمليات مكافحة الإرهاب".

وشدّد المتحدّث الأميركي على "أنّنا مصمّمون على التعاون مع حكومة الهند بشكل ثنائي ومتعدّد الأطراف، بما في ذلك في الأمم المتحدة."

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ومع تجدّد التوتر بين البلدين المتجاورين طالب خان الهند بتقديم "أدلة فعلية" على ادّعائها بأن باكستان دعمت منفّذ الهجوم الانتحاري، فيما دعت الأمم المتحدة الطرفين لنزع فتيل التوتر عارضة وساطتها لحل الأزمة.