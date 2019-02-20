أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب عين جيفري روزن نائباً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين.

وقال بيل بار الذي تسلم الأسبوع الماضي وزارة العدل في بيان إن جيف روزن "سيحل محل نائب وزير العدل رود روزنستاين" الذي لطالما كان هدفاً لانتقادات ترامب.

وروزن مجاز بالقانون من جامعة هارفارد ومحام سابق وكان لغاية تعيينه في منصبه الجديد يشغل منصب مساعد وزير النقل.

ولم يوضح البيت الأبيض متى سيتولى روزن مهام منصبه الجديد.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن إقالة روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق الشائك حول العلاقة بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا، كانت متوقعة منذ أقال ترامب وزير العدل جيف سيشنز في نهاية 2018.

وناصب الرئيس الأميركي نائب وزير العدل السابق العداء منذ وضع روزنستاين يده على التحقيق حول علاقة الحملة الانتخابية لترامب بروسيا، بعدما قرّر سيشنز النأي بنفسه عن هذا التحقيق.

وصادق مجلس الشيوخ في 14 فبراير على تعيين بيل بار وزيراً للعدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يعين جيفري روزن نائباً لوزير العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.