ترامب يعتزم ترشيح جيفري روزن لمنصب نائب وزير العدل

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح جيفري روزن لتولي منصب نائب وزير العدل.

ويشغل روزن حالياً منصب نائب وزير النقل. ذكر تقرير إعلامي أميركي سابق، أنه من المتوقع أن يترك نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنشتاين، منصبه في مارس.

وكان نائب وزير العدل مسؤولاً عن تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية، كما أعد مذكرة استخدمها ترامب لتبرير إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي عام 2017.

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