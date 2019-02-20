موجة باردة تضرب معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس فى السعودية اليوم الأربعاء موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطقالشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة،
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