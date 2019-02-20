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موجة باردة تضرب معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

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أرشيفية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس فى اليوم الأربعاء موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق

الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة.


وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة،

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وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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