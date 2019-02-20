الارشيف / اخبار العالم

40 ألف نازح سوري في مخيم الركبان يمرون بظروف مزرية للغاية

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 40 ألف نازح سوري في مخيم الركبان يمرون بظروف مزرية للغاية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:26 صباحًا, 20 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

أكدت المتحدثة باسم مكتب برنامج الأغذية العالمي مروة عوض في سوريا، أن 40 ألف نازح سوري ممن يعيشون في مخيم الركبان، يمرون بظروف مزرية للغاية بعد أن ظلوا عالقين في المخيم لأكثر من أربع سنوات.
وقالت في حديثها أثناء زيارتها لمخيم الركبان برفقة القافلة الإنسانية التي سيرتها الأمم المتحدة ” إن تلك المساعدات تكفي لمدة شهر واحد، وشملت مساعدات غذائية للأطفال لمنع سوء التغذية، بجانب تقديم مساعدات في مجال الإيواء مثل البطانيات والمراتب وأيضًا الخيام المضادة للمياه”.
ونقلت مروة عوض، مناشدة المنظمات الإنسانية إلى الأطراف المعنية في إدارة أزمة مخيم الركبان الوصول إلى توافق أو حل نهائي لأزمة النازحين، لأن المساعدات الإنسانية عبر القوافل هو حل مسكّن أو مؤقت وليس بحل طويل الأمد، كما ناشدت كل الأطراف المعنية، السماح للوكالات الإنسانية بالعودة إلى المخيم بشكل منتظم لمساعدة الناس هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 40 ألف نازح سوري في مخيم الركبان يمرون بظروف مزرية للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا