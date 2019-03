واشنطن تدرس وضع داعشية حرضت على سفك دماء الأميركيين

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس قضية أميركية معتقلة لدى الأكراد في سوريا بعد انشقاقها عن تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين الثلاثاء، إن "وضع المواطنين الأميركيين، أو الذين يرجّح أنهم أميركيون (المحتجزون) في سوريا هو أساساً قضية بالغة التعقيد ونحن ندرس هذه الحالات لفهم التفاصيل بشكل أفضل".

وأتى تصريح بالادينو في معرض ردّه على سؤال بشأن هدى مثنّى، الشابة الأميركية المتحدّرة من ولاية ألاباما، التي التحقت بتنظيم داعش في 2015 حين كان عمرها 19 عاماً قبل أن تستسلم أخيراً للقوات الكردية في شمال شرق سوريا والتي تريد الآن العودة إلى الولايات المتحدة.

ورفض المتحدّث التعليق على قضية هذه الشابة، مشيراً إلى موانع تتعلّق بالسلامة والخصوصية، لكنه أكد مجدداً أن سياسة الولايات المتحدة تتمثّل في إعادتهم ومحاكمتهم.

وهدى مثنى اشتهرت بتحريضها على سفك دماء الأميركيين، لكنها بعد أن ساءت أوضاعها في مخيمات اللاجئين توسلت العودة لبلادها، مبررة أن جهلها بتعاليم الإسلام رماها "في حضن التطرف".

على الجانب الآخر، أصدرت بريطانيا قراراً بإسقاط الجنسية عن مواطنة حاربت مع تنظيم "داعش" في سوريا، وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ البلاد منذ أن برزت هذه الظاهرة وأثارت جدلاً واسعاً.

وأصدر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، وهو مسلم من أصول باكستانية، قراراً بإسقاط الجنسية البريطانية عن المواطنة شاميما بيغوم البالغة من العمر 19 عاماً والتي هربت في العام 2015 من شرق لندن إلى سوريا وانضمت إلى تنظيم "داعش" للقتال في صفوفه، وهو القرار الذي يعني أنه لن يصبح بمقدورها العودة إلى الأراضي البريطانية بعد الآن.

إلى ذلك، شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أن "إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم الأصلية وضمان محاكمتهم وسجنهم هو السبيل الأفضل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser