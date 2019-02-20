الأخبار: المواجهات بمحافظة حجة اليمنية تشارف على الانتهاء

أكد مصدر في السلطة المحلية في محافظة حجة ​اليمن​ية في حديث إلى "​الأخبار​"، أن مواجهات كشر "شارفت على الانتهاء، ولكنها لا تزال مستمرة، ولا يزال ​الجيش​ متمركزاً في جميع التباب والجبال المحيطة بمنطقة العبسية".

وأضاف أن "العملية الأمنية نجحت في تحقيق معظم أهدافها، من وقف تمدد تلك العصابة الإجرامية، وإفشال مخططات العدوان الرامية إلى توسيع نطاق المواجهات، التي حُصِرَت تماماً في أجزاء صغيرة في منطقة العبسية".

وعزا "تأخر الحسم إلى الحرص على سلامة الأطفال والنساء الذين يحتمي خلفهم عناصر العصابة الإجرامية، وإتاحة المجال لعدد من مشائخ كشر الساعين لفتح الطريق ودفع العناصر الإجرامية إلى تسليم نفسها للدولة".