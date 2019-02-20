أكد مصدر في السلطة المحلية في محافظة حجة اليمنية في حديث إلى "الأخبار"، أن مواجهات كشر "شارفت على الانتهاء، ولكنها لا تزال مستمرة، ولا يزال الجيش متمركزاً في جميع التباب والجبال المحيطة بمنطقة العبسية".
وأضاف أن "العملية الأمنية نجحت في تحقيق معظم أهدافها، من وقف تمدد تلك العصابة الإجرامية، وإفشال مخططات العدوان الرامية إلى توسيع نطاق المواجهات، التي حُصِرَت تماماً في أجزاء صغيرة في منطقة العبسية".
وعزا "تأخر الحسم إلى الحرص على سلامة الأطفال والنساء الذين يحتمي خلفهم عناصر العصابة الإجرامية، وإتاحة المجال لعدد من مشائخ كشر الساعين لفتح الطريق ودفع العناصر الإجرامية إلى تسليم نفسها للدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: المواجهات بمحافظة حجة اليمنية تشارف على الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.