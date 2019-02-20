الأخبار: سفير بريطانيا منزعج من توقيع لبنان اتفاق مع شركة روسية

علمت "​الأخبار​" ان السفير البريطاني ​كريس رامبلينغ​، عبّر عن الانزعاج من الاتفاق الذي وقع بين ​لبنان​ وشركة "روسنفت" الروسية لتطوير منشآت تخزين ​النفط​ في ​طرابلس​. وحمّل رامبلينغ الرئيس ​سعد الحريري​ المسؤولية، نظراً لدعمه توقيع هذا العقد.

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