"الحياة": الحريري عاتب الغريب على زيارته سوريا واستوعب الأمر وقال ما يلزم

عَلِمت صحيفة "الحياة"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ عاتب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ على خطوته المتمثّلة بزيارة ​سوريا​، وعلى قوله إنّها تمّت بالتنسيق معه، خلافًا لواقع الأمر".

وأوضحت أنّ "الحريري ناقش مع الغريب الظروف المحيطة بمسألة النازحين وعودتهم والجهود الّتي بذلها ويبذلها في هذا الشأن، لا سيما اتصالاته مع الجانب الروسي الّتي انتهت بمبادرة ​موسكو​ وخطتها لهذه العودة، الّتي ما زالت تعمل على تأمين ظروفها مع ​المجتمع الدولي​".

في هذا الإطار، لفتت أوساط ​السراي الحكومي​، في تصريح لـ"الحياة"، إلى أنّ "الحريري استوعب الأمر وقال ما يلزم، وأنّ إعلان الغريب أنّ ما جرى يبقى بينه وبين الحريري يدلّ إلى أنّه جرى حصر أضرار الخطوة الّتي قام بها على التضامن الحكومي".