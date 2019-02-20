الغريب: الدولة السورية أنجزت وتنجز ما يستوجب عودة النازحين

أكد وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ في حديث إلى "​الأخبار​" أنه "منذ البداية، لم نخفِ أننا سننزور ​سوريا​، والزيارة لم تحصل بالسّر، وحظيت بعلم المعنيين".

وطالب الغريب بأن "يُسحَب ملفّ النازحين من السجال السياسي، لأن التجاذب يعرقل مهمة إعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم".

ونقل الغريب أجواءً إيجابية عن الزيارة ولقائه وزير الإدارة المحلية السوري ​حسين مخلوف​، مؤكّداً أن "​الدولة السورية​ أنجزت وتنجز ما يستوجب عودة النازحين وتحضير البنية التحتية اللازمة لاستقبالهم".