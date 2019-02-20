الغريب: الدولة السورية أنجزت وتنجز ما يستوجب عودة النازحين

أكد وزير شؤون النازحين صالح الغريب في حديث إلى "الأخبار" أنه "منذ البداية، لم نخفِ أننا سننزور سوريا، والزيارة لم تحصل بالسّر، وحظيت بعلم المعنيين".
وطالب الغريب بأن "يُسحَب ملفّ النازحين من السجال السياسي، لأن التجاذب يعرقل مهمة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".
ونقل الغريب أجواءً إيجابية عن الزيارة ولقائه وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، مؤكّداً أن "الدولة السورية أنجزت وتنجز ما يستوجب عودة النازحين وتحضير البنية التحتية اللازمة لاستقبالهم".
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