أبو فاعور التقى بري: نأمل أن نطلق الورشة التشريعية التي تحمي الصناعة وتعززها

ركّز وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في ​عين التينة​، على أنّها "كانت جلسة صناعية بامتياز، ولمست من بري كلّ الدعم لتشجيع الصناعة في ​لبنان​ وحمايتها ورعايتها".

ولفتت إلى "أنّني طرحت على بري مجموعة مشاريع قوانين موجودة في ​اللجان النيابية​، إذا ما أُقرّت فإنّها تساهم مساهمة كبيرة في النهوض الاقتصادي"، مبيّنًا أنّ "موقف بري كان داعم بشكل كبير، وسيقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع اللجان النيابية وإعطاء توجيهاته بالإسراع في إقرار هذه القوانين".

وأوضح أبو فاعور أنّ "الصناعة حتّى اللحظة لم تحصل على المكانة الّتي تستحقّها في ذهن اللبنانيين وفي ذهن المسؤولين والدولة "، معربًا عن أمه بـ"أنّنا اليوم مع بري نستطيع أن نطلق هذه الورشة التشريعية الّتي تحمي الصناعة في لبنان وتعزّزها".

كما التقى بري وفد مطارنة ​السريان الكاثوليك​ برئاسة المطران جهاد بطّاح، الّذي سلّمه دعوة للمشاركة في قداس شفيع الطائفة السريانية الكاثوليكية القديس افرام السرياني، في 9 آذار المقبل عند الساعة الخامسة عصرًا في كنيسة سيدة البشارة- المتحف.