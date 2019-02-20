قبل قرار الحجز.. تفاصيل سداد شقة بـ"جنة" في القاهرة الجديدة والشيخ زايد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الاثنين الماضي، طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 متر، حيث وصل عدد من سجل بيانتهم في اليوم الأول لـ556 مواطنا.

وتيسيرًا على الراغبين في حساب قيمة الوحدة السكنية قبل الحجز، يوضح "الخليج 365" طرق سداد وحدة سكنية مساحتها 130 مترا بمشروع "جنة" بالشيخ زايد، والقاهرة الجديدة.

الشيخ زايد:

- وفقا لسعر المتر البالغ 11250 جنيه، يبلغ ثمن الوحدة مساحة 130 مترا، حوالي مليون و462 ألفا و500 جنيه.

- يتم سداد 100 ألف جنيه، جدية حجز، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز.

- استكمال سداد جدية الحجز بنسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، أي يسدد مبلغ 119 ألفًا و375 جنيهًا.

- سداد 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز أيضًا، ما يعادل 21 ألفًا و937 جنيهًا.

- خلال 6 أشهر من الحجز يستكمل الحاجز سداد 10% من ثمن الوحدة، أي حوالي 146 ألفًا و250 جنيهًا، وعند الاستلام يدفع 15% أخرى من ثمن الوحدة، أي 219 ألفًا و375 جنيهًا، وبذلك تصل جملة المبالغ المسددة خلال سنة تقريبا، 740 ألف جنيه.

- يتبقى 60% من ثمن الوحدة أي 877500 جنيه، يمكن سدادها بإحدى الطرق التالية:

- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الاستلام، وتبلغ قيمة القسط الواحد 73 ألفًا و125 جنيهًا.

- سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7سنوات، محملة بالفائدة البنكية، بالإضافة إلى (2.5% مصاريف تحصيل) يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

القاهرة الجديدة:

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وفقا لسعر المتر البالغ 9700 جنيه، يبلغ ثمن الوحدة مساحة 130 مترا، مليون جنيه و261 ألف.

- يتم سداد 100 ألف جنيه، جدية حجز، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز.

- استكمال سداد جدية الحجز بنسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز 1.5 مصاريف إدارية، أي يسدد مبلغ 120 ألف 594 جنيها.

- خلال 6 أشهر من الحجز يستكمل الحاجز سداد 10% من ثمن الوحدة، أي حوالي 133 ألفًا و666 جنيهًا، وعند الاستلام يدفع 15% أخرى من ثمن الوحدة، أي 200 ألفًا و499 جنيهًا، وبذلك تصل جملة المبالغ المسددة خلال سنة تقريبا، 555 ألف و259 جنيها.

- يتبقى 60% من ثمن الوحدة أي 705 ألف و741جنيه، يمكن سدادها بإحدى الطرق التالية:

- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الاستلام، وتبلغ قيمة القسط الواحد 66 ألفًا و833 جنيهًا.

- سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7سنوات، محملة بالفائدة البنكية، بالإضافة إلى (2.5% مصاريف تحصيل) يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

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