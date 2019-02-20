لطيفة تطمئن على إليسا بعد عمليتها الجراحية: "جمهورك مستنيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة التونسية لطيفة، على الاطمئنان على النجمة إليسا بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها، استدعت سفرها لبلجيكا.

وغردت "لطيفة"، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "حبيبة قلبي إليسا ألف حمد الله على سلامتك، ما ينفعش نشوفك إلا وانتي قوية وفرحانة، وناجحة وبتبعثي الفرح لجمهورك اللي مستنيكي، وأنا منهم".

وتحرص لطيفة على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي إعجاب الآلاف من متابعيها.