ترامب: ما دامت تجارب كوريا الشمالية متوقفة فلا حاجة للعجلة بشأن اتفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تتيح القمّة المرتقبة الأسبوع المقبل بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إحراز تقدّم في المفاوضات الجارية بين البلدين، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّه ليس "مستعجلاً" في التوصّل لاتفاق طالما أنّ بيونج يانج علّقت تجاربها النووية والصاروخية.

وقال ترامب في تصريحات، الثلاثاء، بشأن القمة المقرّرة في هانوي يومي 27 و28 فبراير/شباط الجاري "ستكون هذه ثاني قمّة، الكثير من الأشياء يمكن أن تأتي منها.. على الأقل آمل ذلك.. نحتاج إلى نزع السلاح النووي في النهاية.. أنا لست مستعجلاً على وجه الخصوص، فالعقوبات مفروضة".



وأضاف: "طالما أنّه ليست هناك تجارب (باليستية أو نووية) فأنا لست على عجلة.. إذا كانت هناك تجارب فتلك قصّة أخرى".

وتابع ترامب: "أعتقد حقاً أنّ كوريا الشمالية يمكن أن تكون قوة اقتصادية هائلة عندما يتمّ حلّ هذا الأمر.. موقعها بين روسيا والصين وكوريا الجنوبية لا يصدّق".

وتحدث ترامب هاتفياً، الثلاثاء، مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، وسيفعل الأمر نفسه الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية في 27 و28 فبراير/شباط في أعقاب قمة تاريخية أولى بينهما عقدت في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

وفي قمة سنغافورة وقّع كيم وترامب إعلاناً حول "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، دون تحديد مهلة لذلك، ولم يتحقّق أي تقدّم في هذا الإطار منذ ذلك الحين، مع تباين بين الطرفين على فحوى هذا الطرح.



