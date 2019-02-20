شكرا لقرائتكم خبر عن آمنه نصير تدعو لتكثيف التوعية بالقضية السكانية على مستوى القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبه آمنه نصير، عضو مجلس النواب ، أنها تدعم أى مبادرة لصالح تعميق العلاقات المصرية الأفريقية وتبادل الخبرات معها ، لافتة أنها أبدت ذلك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وقتما أعلنت تفعيل مبادرة 100 مليون صحه فى القارة الأفريقية .

وأشارت عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إلى أنها اجرت زيارة خلال الاعوام الماضيه إلى دول النيجر، ونيجيريا، وجنوب السودان، وساهمت بأعمال،منها مشروع للأزهر كان للاهتمام بقضية السكان من منظور الشريعة الإسلامية.

ودعت " نصير" لضرورة العمل والتنشيط مره اخري لهذه القضيه بالقاره الافريقيه وتبادل الخبرات فيها و تشكيل وفود توعويه بشأنها خاصه وانها لازالت تشكل خطرا كبيرا علي مستوي القاره، مؤكده أنها علي استعداد للمشاركه في اي عمل دعوي او توعوي يجوب القاره.

وأوضحت " نصير" أن اللجنه الافريقيه بالبرلمان تواصلت مع اكثر من 20 سفير ممثلين عن الدول الافريقيه اسهمت في التعرف اكثر على تحديات الدول الافريقيه ،قائله " توحدنا يجعلنا قوة يعمل لها ألف حساب علي مستوي العالم"

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فأنه من المتوقع أن يحدث أكثر من نصف النمو السكاني العالمي بين الآن وحتى عام 2050 في أفريقيا ، وتشهد أفريقيا أعلى معدل للنمو السكاني في المناطق الرئيسية، حيث زاد بوتيرة 2.55 % سنويا في الفترة 2010-2015.

كما كانت قد أكدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموجرافية أنه بينما تواصل معدلات النمو السكاني في جميع أنحاء العالم ارتفاعاتها بأن تزيد إلى الثلث بحلول 2050 يواصل سكان القارة الأفريقية زيادتهم بواقع الضعف خلال الفترة ذاتها.