لمرورها بأزمة نفسية.. انتحار ربة منزل بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
دفعت أزمة نفسية، ربة منزل، في العقد الخامس من عمرها، إلى الانتحار بتناول قرص مبيد حشري لحفظ الغلال والمعروف بـ"حبة الغلة القاتلة"، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى إيتاي البارود العام، "نادية .ع .خ" 49 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية معنية بدائرة المركز، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، وتوفيت عقب وصولها.
بتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة تسمم فسفورى إثر تناولها قرص حفظ الغلال، وبسؤال نجلها "عبدالله .م .ق" أفاد بأنها تمر بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحد.
حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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